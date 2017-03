Las finalistas echan chispas al saber que Marta se va con Diego a Santander

Diego sabía que sus pretendientas no se iban a tomar nada bien su decisión de llevar a Marta a conocer a sus padres y ha querido ir comunicándoles la noticia una a una. La primera en recibir la noticia ha sido Daniela. La pretendienta se ha alegrado cuando Diego le ha dicho que Marta quería abandonar, pero se ha derrumbado cuando se ha enterado de que había hablado con los padres del tronista e iba a viajar a Santander. Melani se lo esperaba, pero también se ha molestado muchísimo y Lola no ha entendido nada de nada, pero ambas se han enfadado porque están convencidas de que a Marta no le gusta Diego y que deberían ser ellas las que fueran a casa del tronista.