Mamen, destrozada: “No noto que me trate con cariño, no me siento valorada”

Mamen estaba fuera del plató llorando porque tiene la sensación de que su relación con Fabio se estaba enfriando y no va a ningún sitio. La pretendienta estaba molesta porque no nota apoyo ni muestras de cariño por parte de su tronista. Fabio le ha respondido que ella también tiene que poner de su parte porque es una relación de dos personas y que lleva varias semanas con una actitud muy rara que no llega a comprenderlo. Mamen ya no sabe ni en qué posición del ranking se encuentra y el tronista le ha contestado que está en la segunda posición, pero al estar tan enfada no ha escuchado las palabras de Fabio y este le ha contestado que lo repetiría si ella volvía a plató.