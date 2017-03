Mamen, a Fabio: “Que los besos de Paula te gustan más no te lo crees ni tú”

A Mamen no le ha hecho ninguna gracia escuchar a Fabio que los besos de Paula le gustan mucho más que los suyos y ha decidido romper el momento romántico de la pareja dejándole claro al tronista que eso no se lo cree ni él y que lo único que está haciendo es darle celos a ella. Tras esta interrupción, Emma ha pedido a Fabio y Paula que retomaran su momento romántico, pero Mamen lo ha vuelto a interrumpir porque tenía la sensación de que se iban a besar y ella no iba a consentir que lo hicieran en sus narices. Fabio se ha enfadado y le ha pedido a Mamen que no le amenazara porque eso no le gustaba, pero Mamen ha terminado saliendo del plató y Fabio besándose con Paula en mitad del plató.