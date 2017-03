Mamen, fuera del plató: “Esto me demuestra que lo único que quiere es darme celos”

Marta ha salido corriendo a consolar a su hermana Mamen, pero se ha encontrado a una pretendienta muy enfadada y convencida de que el beso que Fabio le había dado a Paula no hacía más que confirmarle que lo que quería el tronista era darle celos. Fabio no entendía la actitud de Mamen, ni que se hubiera salido así del plató. El tronista no soporta que le amencen y que la pretendienta tenga esa actitud tan chulesca, pero él también ha sacado su lado más orgulloso y ha mantenido un pulso de chulería que no ha ganado ninguno de los dos.