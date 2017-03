Mamen se queda a conquistar a Fabio

Mamen seguía sentada en el bando de pretendientas de Diego y no tenía clara su permanencia en el programa. Fabio le ha explicado que si a ella no la expulsaba era por algo y que ya no sabía que más hacer para que entre ellos se terminaran las tensiones. Mamen se ha hecho la dura, pero en el momento que Fabio se ha levantado para llevarla de nuevo a su silla, ha vuelto a sonreír y ha decidido quedarse un poquito más.