Mamen, a Fabio: “Me he cansado de tu chulería, ya no me gustas”

Mamen se ha levantado de la silla para confesarle a Fabio que abandona el programa porque se ha dado cuenta de que con el paso del tiempo le ha dejado de gustar porque ha descubierto que por su manera de ser, su chulería, su prepotencia, su actitud y su comportmaiento no encajarían como pareja. El tronista le ha pedido el turno de palabra y le ha declarado que el comportamiento de Mamen es de chula, infantil, siempre ha intentado luchar para que la relación funcionara pero ella siempre estaba discutiendo. Ella le ha contestado que el tronista ha ido al programa a probar a las chicas que le pretenden y que a ella no le gusta un chico como él porque cómo él hay miles en la calle, a lo que él le ha contestado: “prefiero antes a tu hermana Marta que a ti” y que a su lado no quiere una chica con la que esté todo el día discutiendo. Al final, Fabio se ha querido despedir de ella pero Mamen ha rechazado darle dos besos.