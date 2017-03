Momento romántico de Fabio y Mamen: “Me dicen que en la noche eres lo peor”

A Fabio le ha gustado que Mamen no se quedara a conquistar a Yera y ha pedido a Emma García que le pusieran una música romántica porque quería decirle algo a su pretendienta antes de que se fuera. Mamen no quería ni escucharle, pero todos hemos tenido la sensación de que Fabio iba a regalarnos una declaración de amor y ha decidido escucharle. Lo que ni ella, ni nosotros podíamos imaginar es que Fabio le preguntara “¿Por qué dices que me gustan todas?” y acto seguido le reprochara que los rumores aseguran que por la noche en su trabajo se vuelve loca. Mamen se ha enfadado muchísimo y ha vuelto a dejarle claro a Fabio que no le gustaba y que en ese punto le caía hasta mal. Ella cree que le ha tenido sentada en la silla porque es la única que anima su trono, no porque le guste.