Cita Marta y Jaime (10/03/2017)

"Me quedo triste, chafada y con ganas de llorar, pero ¿qué hago? ¿Miento y le siento? No puedo", así ha terminado Marta una cita en la que no ha conseguido volver a confiar en Jaime. El pretendiente ha intentado que la tronista le diera una segunda oportunidad, ha pedido perdón y ha reconocido en un montón de ocasiones que se había equivocado, pero ya era demasiado tarde. La tronista no cree que le guste a Jaime y sobre todo, tiene claro que ella no es el segundo plato de nadie. Considera que el pretendiente sigue teniendo sentimientos por la chica con la que viajó a Londres y los sentimientos no se olvidan así como así. Marta está convencida de que lo suyo con Jaime empezó muy rápido y que se va a terminar de la misma manera.