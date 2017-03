Pablo, muy agobiado con la cita de Marta y Christian: "Me están comiendo el terreno"

Los apasionados besos de Marta y Christian han dolido al resto de pretendientes, pero a Pablo le han dejado K.O. El pretendiente no sabe lo que le pasa, pero está muy agobiado, tiene la sensación de que sus rivales le están comiendo el terreno y no sabe qué hacer para seguir manteniendo su puesto de favorito. Marta se ha levantado corriendo para consolarle, pero no sabemos si ha servido de mucho. Pablo es un hombre muy fuerte de mente y tiene claro que él va a luchar por Marta hasta el final, pero sus sentimientos por ella han avanzado muy rápido y el camino se le está haciendo muy cuesta arriba.