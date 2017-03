Cita Marta y Manu (15/03/2017)

Marta y Manu han tenido un segundo encuentro del que los esperaban avanzar y no quedarse estancado. El pretendiente estaba preocupado porque su tronista no le concedía citas. Un encuentro en el que han hablado del resto de chicos y Manu ha alcanzado su deseado objetivo: besar a Marta. “Sus besos me ha gustado mucho y tengo claro que quiero seguir conociéndolo”, ha declarado Marta encantada.