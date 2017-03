Lo mejor del lunes 27/03/2017

Tan solo unos días después de haber salido del plató de ‘Mujeres y hombres’ en moto y convertidos en novios, Diego y Lola han vuelto a bajar las escaleras y lo han hecho sin separarse un milímetro y derrochando amor. Emma ha querido saber si Diego era tan cariñoso como parecía y Lola le ha dicho que mucho más, que no paraban de besarse ni un segundo. Diego ha tenido la sensación de que igual no le iban a creer, pero ha querido que todo el mundo supiera que para el amor no hay tiempo y que él siente que está enamorado de Lola. Una noticia que ha puesto al plató en pie de la alegría.