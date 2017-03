¡¡CONFIDENCIA!! ¿Se saltó Albert las normas con una gogó en un viaje a Galicia?

El buen rollo que Rym tenía al ver a Albert y Joni con barba, se le ha quitado de golpe cuando Olaya ha pedido la palabra para asegurar que Albert era tan falso como la barba que se había puesto. Al parecer, a la gancho le ha habían asegurado que Albert entró en el camerino de una gogó durante uno de sus bolos en Galicia. El pretendiente ha reconocido que había hecho bolos por esa zona, pero le ha pedido que contara todo lo que supiera porque él no había entrado al camerino de nadie. Rym se ha puesto muy, muy nerviosa porque todavía estaba intentando pasar página sobre la noche loca de Albert y ahora se encontraba con una nueva información. Olaya ha asegurado que la bailarina le había dicho que Albert le confesó que se había hecho el tatuaje porque quería salir de la mano con Rym y hacer bolos juntos porque estaba mal de dinero y luego se lo podía quitar fácilmente.

La tronista estaba en shock y Albert ha estallado, le ha pedido a Olaya que sacara las pruebas y sobre todo ha dejado claro que él en ese momento todavía no tenía hecho el tatuaje. Olaya no cree a Albert porque ya llueve sobre mojada y le ha asegurado que va a sacar las pruebas, pero cuando se las manden porque están llegando desde Suiza.

Rym estaba descolocada y aunque quiere creer y cree a Albert, se le han venido a la cabeza todos los malos momentos que pasó con la anterior confidencia del pretendiente. Albert ha insistido en que no tenía miedo a que Olaya sacara las pruebas porque él no había hecho nada, pero no ha respirado tranquilo hasta que Rym le ha mirado a los ojos y le ha dicho que le creía. Eso sí, también le ha dejado claro que si en algún momento se entera de que es verdad, no va a querer volver a saber nada de él ni dentro, ni fuera del programa. Algo ante lo que el pretendiente no tiene ningún miedo porque está seguro de lo que ha hecho y si en algún momento salieran pruebas, él mismo sería el que se marchara para siempre.