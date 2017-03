Rym, Albert: "Te creo, pero si me entero de que es verdad, se acabó para siempre"

Rym estaba descolocada y aunque quiere creer y cree a Albert, se le han venido a la cabeza todos los malos momentos que pasó con la anterior confidencia del pretendiente. Albert ha insistido en que no tenía miedo a que Olaya sacara las pruebas porque él no había hecho nada, pero no ha respirado tranquilo hasta que Rym le ha mirado a los ojos y le ha dicho que le creía. Eso sí, también le ha dejado claro que si en algún momento se entera de que es verdad, no va a querer volver a saber nada de él ni dentro, ni fuera del programa. Algo ante lo que el pretendiente no tiene ningún miedo porque está seguro de lo que ha hecho y si en algún momento salieran pruebas, él mismo sería el que se marchara para siempre.