Rym prefiera a Albert y Joni sin barba

Rym no podía aguantar la risa cuando ha visto a Albert y Joni entrar en plató convertidos en dos pretendientes barbudos. Sin embargo, ellos ya sabían que a la tronista no le iba a gustar su nuevo look porque acababa de decir que le gusta la barba de tres días y no las barbas hipster. A la tronista le gustaría que Albert y Rym se dejaran un poquito de barba para parecer más maduros y ellos han aceptado el reto.