Rym se derrumba en el trono: “Desde lo de Albert estoy muy perdida”

A Rym le ha costado muchísimo expulsar a Antonio y en el momento que ha salido del plató, se ha roto. "Estoy muy perdida, desde lo de Albert estoy muy perdida", ha asegurado una tronista rota que tiene el corazón lleno de sentimientos y que ya no sabe cómo actuar. Rym intenta siempre sonreír y estar contenta, pero hay veces que está muy triste y tiene la sensación de que el trono le está viniendo muy grande. Es una persona muy sensible y se encariña muy rápido, cuando le gusta un chico le gusta de verdad y en este caso le gustan dos. Tiene la sensación de que se está alterando demasiado con cosas que puede parecer que tienen poca importancia, pero a ella le duelen mucho porque Albert y Joni le gustan de verdad. Los pretendientes se han quedado bloqueados porque nunca se habían enfrentado a unos sentimientos tan verdaderos y no sabían muy bien cómo manejar la situación. Joni se ha acercado a Rym para intentar que la tronista entendiera que él está en el plató únicamente por ella y le ha prometido que va a estar al mil por mil para que ella se diera cuenta de lo que siente por ella.