Rym se desahoga con Albert y Joni: "Necesitaba llorar con vosotros"

Rym no podía dejar de llorar y en el momento que Albert se ha acercado a abrazarle, se ha sincerado y le ha confesado que necesitaba desahogarse y contarles a ellos lo que siente su corazón y lo mal que lo está pasando. Joni y Albert no sabían muy bien que hacer y Albert ha explicado que a él le cuesta mucho expresar lo que siente su corazón, pero que él se iría del programa con Rym en ese mismo momento. "Estoy empezando a sentir mucho por dos personas y a mí esto nunca me ha pasado en la calle", ha asegurado una tronista desbordada por lo que siente su corazón y que se ha encontrado con un comentario de Emma García que le ha devuelto la sonrisa: "Te voy a adoptar, no es que seas una buena tronista, es que eres una persona encantadora".