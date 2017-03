Rym se despide de Antonio: "Vas a estar mejor con tu familia que aquí conmigo"

Antonio estaba cansado de quedarse una y otra vez sin cita, pero Rym tenía la sensación de que entre ellos había una barrera que no sabía cómo romper. A Rym le gusta mucho Antonio, pero hay algo que no le deja ir más allá y tras unos minutos de tensión, ha tomado la decisión más dura de su trono: expulsar a Antonio. El pretendiente se ha quedado chafado y han intentado saber si era algo definitivo y se podía volver a Italia, pero Rym le ha pedido que no le hiciera algo así porque ella lo estaba pasando muy mal.