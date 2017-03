Rym se está enamorando de Albert y Joni y tiene miedo: "Estoy muy perdida"

Rym se ha enfrentado a un programa complicado en el que ha recibido con ilusión a un nuevo pretendiente, ha visto cómo fueron sus primeros besos con Rubén, ha tomado la decisión de expulsar a Antonio y se ha dado cuenta de que el trono le está superando. El corazón de la tronista está empezando a sentir cosas muy fuertes y las cosas le molestan más de lo que imaginaba porque Joni y Albert le importan de verdad.

Rym está viviendo un momento muy tenso en su trono y ha querido ser sincera con sus pretendientes por lo que le ha preguntado a Joni por una información que le había llegado. A la tronista le han contado que Joni salió muy enfadado del anterior programa y que llegó a decir que se iba a marchar porque había un trono libre. Joni no podía creer que Rym desconfiara así de él y se ha molestado mucho porque era verdad que estaba enfadado, pero porque quería tener una cita y no se la habían dado.

Más allá de la información que le había llegado sobre los deseos de Joni de optar al trono vacío, a Rym lo que realmente le había dolido era ver que Joni no plantó cara a Albert ante su confidencia. La tronista ha estado viendo los programas en su casa y echó en falta que Joni se mostrara más indignado. El pretendiente le ha vuelto a explicar que a él no le gusta machacar a nadie para ganar posiciones y que no le pareció oportuno atacar a Albert cuando ya estaba en una situación complicada. Sin embargo, Rym necesita ver más de su parte y tiene la sensación de que le abraza siempre, menos cuando realmente lo necesita.

A Rym le ha costado muchísimo expulsar a Antonio y en el momento que ha salido del plató, se ha roto. "Estoy muy perdida, desde lo de Albert estoy muy perdida", ha asegurado una tronista rota que tiene el corazón lleno de sentimientos y que ya no sabe cómo actuar. Rym intenta siempre sonreír y estar contenta, pero hay veces que está muy triste y tiene la sensación de que el trono le está viniendo muy grande. Es una persona muy sensible y se encariña muy rápido, cuando le gusta un chico le gusta de verdad y en este caso le gustan dos. Tiene la sensación de que se está alterando demasiado con cosas que puede parecer que tienen poca importancia, pero a ella le duelen mucho porque Albert y Joni le gustan de verdad. Los pretendientes se han quedado bloqueados porque nunca se habían enfrentado a unos sentimientos tan verdaderos y no sabían muy bien cómo manejar la situación. Joni se ha acercado a Rym para intentar que la tronista entendiera que él está en el plató únicamente por ella y le ha prometido que va a estar al mil por mil para que ella se diera cuenta de lo que siente por ella.

Rym no podía dejar de llorar y en el momento que Albert se ha acercado a abrazarle, se ha sincerado y le ha confesado que necesitaba desahogarse y contarles a ellos lo que siente su corazón y lo mal que lo está pasando. Joni y Albert no sabían muy bien que hacer y Albert ha explicado que a él le cuesta mucho expresar lo que siente su corazón, pero que él se iría del programa con Rym en ese mismo momento. "Estoy empezando a sentir mucho por dos personas y a mí esto nunca me ha pasado en la calle", ha asegurado una tronista desbordada por lo que siente su corazón y que se ha encontrado con un comentario de Emma García que le ha devuelto la sonrisa: "Te voy a adoptar, no es que seas una buena tronista, es que eres una persona encantadora".

Todavía con lágrimas en los ojos, Rym ha tenido que enfrentarse a una nueva y complicada decisión, elegir si tenía una cita 10 sin cámaras con Joni o con Albert. Los dos pretendientes le han expuesto los motivos por lo que les debería dar la cita, pero Rym ha tenido la sensación de que la cita se la tenía que dar a Albert. Necesita hablar con él sin cámaras y conocerle un poquito mejor. Joni se ha quedado completamente chafado y no ha intentado esconder su disgusto.