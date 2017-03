Rym, muy enfadada con Joni: "Cuando más no lo necesito, no me abrazas"

Más allá de la información que le había llegado sobre los deseos de Joni de optar al trono vacío, a Rym lo que realmente le había dolido era ver que Joni no plantó cara a Albert ante su confidencia. La tronista ha estado viendo los programas en su casa y echó en falta que Joni se mostrara más indignado. El pretendiente le ha vuelto a explicar que a él no le gusta machacar a nadie para ganar posiciones y que no le pareció oportuno atacar a Albert cuando ya estaba en una situación complicada. Sin embargo, Rym necesita ver más de su parte y tiene la sensación de que le abraza siempre, menos cuando realmente lo necesita.