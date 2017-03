Yera se estrena en el trono con Anais de pretendienta y las calabazas de Mamen

Nervioso he intentado esconder los nervios que se habían apoderado de su cuerpo, Yera se ha estrenado en el trono de 'Mujeres y hombres' feliz y con la ilusión de encontrar a la mujer que le robe el corazón. Y parece que no ha empezado nada mal porque se ha encontrado con nueve pretendientas que se han quedado anonadadas al verle de cerca, con Anais y eso sí, no ha tenido tanta suerte con Mamen, quién no le quiere conocer.