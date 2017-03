Jennifer, a Yera: “No me gusta exhibirme ante las cámaras, no tendría una cita en el jacuzzi”

Jennifer y Susana han sido las dos primeras pretendientas en sentarse en las sillas de cita para poder conocer un poquito mejor a su tronista. Jennifer le ha contado a Yera que tiene 25 años, vive en Barcelona, pero es ecuatoriana y tiene un secreto que contarle al tronista. Además, le ha dejado claro a Yera que a ella no le gusta exhibirse delante de las cámaras y que no piensa tener una cita en un jacuzzi. Susana no tiene ningún problema en tener un jacuzzi con el tronista. Tiene 21 años, está estudiando Salud y Bienestar y es una gran apasionada del mundo de la moda.