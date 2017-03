Jennifer desvela su secreto a Yera: “Soy mamá de una niña de 9 años”

Jennifer por fín le ha desvelado a Yera cuál era su secreto: es madre de una niña de 9 años. La pretendienta le ha contado que se quedó embarazada con 15 años y eso le obligó a madurar en poco tiempo y es algo que puede aportarle al tronista. A Yera no le asusta que Jennifer sea madre, pero que ahora no se ve como padre. Ella le ha contado que él no tiene que hacer de padre porque la niña tiene a su padre, y a la que le tiene que conquistar es a ella.