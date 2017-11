Enfrentamientos entre tronistas, 17 pretendientas y mucha tensión: Así ha sido el nuevo 'Myh'

La llegada de Albert Barranco y de Albert Álvarez y las primeras horas de convivencia en la 'Casa de los Tronistas' no ha sido fácil. Los primeros enfrentamientos en el plató de 'Mujeres, hombres y viceversa ' no se han hecho esperar y eso que nuestros tronistas todavía no están compitiendo por las 17 pretendientas que quieren conocerles.