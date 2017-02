Oriana Marzoli, a cojinazo limpio con su novio Luis tras una nueva pelea

Los problemas se les acumulan a Oriana y Luis en Chile. La pareja, que resultó ser ganadora el año pasado del reality 'Volverías cn tu EX?' , participa ahora en una nueva vuelta de tuerca del formato llamada 'Doble tentación' . Su amor está continuamente puesto a prueba no solo por las personas que quieren romper su amor, sino por las discusiones que provocan ellos mismos entre sí.

Durante los últimos capítulos no dejan de discutir: la llegada de Álex Consejo (el ex de Oriana) al reality, la tentación de Luis ( Julia) que trae de cabeza a Oriana o el hecho de que ésta no se sienta valorada y querida por su novio provocan fracturas constantes en la pareja, dando lugar a peleas y reconciliaciones casi a diario.

La exaltación de Luis tras ganar una de las pruebas que les pone el programa no gustó nada a Oriana, provocando una nueva discusión. Pero en esta ocasión la cosa fue a más y se vieron empujones y hasta lanzamientos de cojines, algo que Luis recibió de forma impasible. Tras una fuerte discusión la pareja terminó reconciliándose.