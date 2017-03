Paula estalla ante la reacción de Mamen: "Te muerdes y te envenenas"

Mamen se ha quedado tocada al ver que Fabio iba a tener una cita sin cámaras con Paula y le ha pedido que no se emocionara mucho porque no habían dicho cuanto tiempo iban a estar sin cámaras. Paula se ha molestado y le ha dicho que era muy mala "Te muerdes y te envenenas". Una frase que ha servido para que ambas pretendientas comenzaran a intercambiar opiniones no demasiado bonitas.