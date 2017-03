Rafa Mora, de Macarena: "No sé si algún podré perdonarla como pareja"

Rafa Mora lo está pasando mal. El asesor del amor ha sido traicionado por su chica y ahora no sabe cómo será su futuro. "Estoy pasándolo realmente mal. Pensaba que Macarena era la mujer de mi vida y no he llegado a pillarla en una deslealtad carnal, pero encontré unas pruebas que me dejaron claro que hubo un tonteo. Está perdonada como persona, pero no sé si algún día podré perdonarla para volver a ser pareja", ha asegurado el extronista dejando claro lo más importante para él en una relación es la confianza.