Rubén: "Creo que Albert y Joni tienen una 'superamistad fuera del plató"

No es la primera vez que alguien acusa a Albert y a Joni de llevarse mejor de lo que deberían . Aunque los dos chicos son rivales dentro de 'Mujeres, hombres y viceversa', varias confesiones han asegurado que fuera del plató son amigos íntimos. A Rym esto no le gusta y ellos lo saben. Rubén ha sido el último en acusarles, algo que no les agustado a ninguno de los dos implicados y de lo que han tratado de defenderse: "Nuestra relación es solo cordial", han asegurado.