Cita Claire y Juanma (21/12/2016)

368

http://telecincostatic-a.akamaihd.net/mujeresyhombres/tronistas-xx/claire/citas-claire/luna-miel-Antartida_MDSIMA20161221_0242_11.jpg

Una luna de miel en la Antártida

Juanma estaba muy nervioso porque iba a conocer a su tronista en plena luna de miel, pero estaba dispuesto a demostrarle a Claire que él le podía aportarle la madurez y el punto canalla que estaba buscando. La tronista ha intentado disfrutar de su particular luna de miel, pero no podía quitarse de la cabeza a Ivi y se ha dado cuenta de que no quería repetir con Juanma un momento así en el futuro. Los jóvenes han estado cómodos juntos, pero no ha surgido lo que tendría que haber surgido.