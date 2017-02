Se cumple la profecía, el segundo beso de Marta en el trono es para... ¡Pablo!

Después de besarse con Jaime, las predicciones siguen sin fallar y Marta se ha besado con Pablo durante su cita sin cámaras en la Sala Vip. Aunque no han podido verlo, la tronista se ha encargado de contarles a sus chicos lo que ha sentido: "Hemos estado muy bien y me ha gustado besarle porque lo hace muy bien", ha asegurado. Aunque no ha podido comparar este beso con el de Jaime, ya que el primero fue fugaz y delante de las cámaras y estos (porque ha habido más de unos) han sido mucho más apasionados e íntimos, nos ha adelantado que ambos chicos besan muy bien.