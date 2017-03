Marta estalla contra Daniela: "No tienes nada que hacer con Diego, eres una ridícula"

En nuestro plató tenemos opiniones para todos los gustos… Rafa Mora está convencido de que Daniela es la alegría que Diego necesita y no ha dudado en decirlo a los cuatro vientos. Marta, que no piensa rendirse en su conquista, no se ha quedado precisamente callada y ha opinado bien clarito que Daniela para Diego es simplemente eso, una sonrisa. ¿Se tomará bien Diego que sus chicas sigan peleando hasta el último momento?