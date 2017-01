Fabio: "El deporte es mi religión"

El tronista es un gran apasionado del deporte, sobre todo del fútbol, desde muy pequeño quiso ser futbolista. "Pero tuve mala suerte y jugando con la Unión Deportiva de Las Palmas y me lesioné. Me partí tres ligamentos y el menisco", ha explicado, y ya no pudo jugar más. El tronista ha mostrado uno de los lugares que tiene preferidos para entrenar donde hacía dominadas y flexiones, "el deporte es fundamental en mi vida, es como mi religión", ha subrayado. En la Avenida Marítima de Las Palmas, venía casi todos los días a correr y a montar en bici, un lugar que le tare muy buenos recuerdos de su adolescencia.