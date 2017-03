Canario, modelo y estudiante, así es Yera

368

http://telecincostatic-a.akamaihd.net/mujeresyhombres/tronistas-xy/yera/Conoce-tronista-Mujeres-hombres-viceversa_MDSIMA20170323_0327_1.jpg

Conoce al nuevo tronista de 'Mujeres, hombres y viceversa'

Yera ha trabajado mucho en moda, pasarela y fotografía, empleos que ha ido compaginando con los estudios. Ha hecho campañas de marcas conocidas como Levi's, CK, Lacoste… y estuvo viviendo en en India durante algún tiempo. "Me gusta desfilar y me gusta más que las fotos. Ahora no estoy trabajando, pero si hago algunas cosillas de editoriales, anuncios", nos ha contado. Como demuestra su físico, Yera es muy deportista y le encanta correr, hacer surf y natación.