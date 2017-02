Lo mejor del viernes 24/02/2017

Después de que Marta destapase la gran mentira de Jaime, al pretendiente no le ha quedado más remedio que confirmar su viaje a Londres con otra chica. Para tratar de salir del atolladero, Jaime ha dado su versión de lo sucedido: "Hace dos meses y medio conocí a una persona que me gustaba mucho hace algunos meses, pero por ciertas cosas no podíamos estar juntos. Me fui a Londres para solucinar las cosas venir aquí centrado. Yo venía al programa con otra chica en la cabeza, pero Marta me gusta y solo quería zanjar el tema", ha asegurado sin conseguir aparentemente que su tronista confiase en él.