Celos, pasión y estampida de pretendientas: Así ha sido el regreso de Yera

Lina abandona: "Si no me has echado de menos, no hago nada aquí"

Jessi planta a Yera: "El amor propio está por encima de todo y tú no me has demostrado nada"

Las cosas entre Jessi y Yera no iban bien desde hace tiempo y el tronista tenía claro que la pausa del verano iba a ser fundamental para el desarrollo de su relación. Tras confesar cómo Yera confesaba que casi no se había acordado de ella este mes, la pretendienta ha tomado la decisión de abandonar: "El amor propio está por encima de todo y tú no me has demostrado nada. Si una persona me trata en la calle como tú lo has hecho aquí no habría durado ni un día" , ha sentenciado antes de abandonar el plató de 'Mujeres, hombres y viceversa'.