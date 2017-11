El sorteo de grupos del Mundial de Rusia, este viernes a las 15.45 en Cuatro y Mitele.es

El Mundial de Rusia 2018 no echará a andar hasta el 14 de junio, pero la suerte empieza a jugar este viernes en Moscú. Todas las selecciones conocerán sus rivales en la fase de grupos del campeonato del mundo que se celebra el próximo verano. El sorteo de la fase de grupos se emitirá, se podrá ver online en Mitele.es y la App de Mediaset Sport

La gran ausencia del campeonato del mundo del próximo verano será Italia. La selección ‘azzurra’ perdió en la repesca ante Suecia y no podrá jugar un Mundial por primera vez en 60 años. De esta forma, Buffon no se podrá retirar de la selección italiana con su sexto Mundial de fútbol. Italia, tetracampeona del mundo, no se perdía una cita mundialista desde 1958.