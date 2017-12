Javier Holgado (co-creador 'Motivos Personales'): "En plató había un ambiente muy 'Agatha Christie"

Por la celebración del doce aniversario de la finalización de 'Motivos Personales', quedamos con Javier Holgado, creador de la serie junto con Carlos Vila, para que nos cuente cómo vivió el fenómeno fan que surgió en el primer thriller con sello español. Muy emocionado acepta nuestra propuesta y nos cuenta algunas curiosidades de la serie que marcó un antes y un después en la ficción española.

De Javier Holgado sé que es un guionista precursor del 'thriller' como género en la ficción española. Que fue el responsable, junto con Carlos Vila, de tener a media España enganchada a 'Motivos Personales' y, lo más importante, que no podría vivir sin seguir creando historias.

Si una serie española se convirtió durante dos temporadas en todo un fenómeno de masas esa fue ‘Motivos personales’. Una red de historias de asesinatos, infidelidades y luchas de poder que encandiló a la audiencia y todavía hoy cuenta con legiones de seguidores. Cuando llega a la cafetería donde hemos quedado intento no hacerme pequeño: para un fanático como yo de 'Motivos Personales' tener frente a mí al encargado de crear a un personaje de la talla de Natalia Vidal (Lydia Bosch) provoca respeto. Intento que no se note pero estoy nervioso. Nos sentamos y empezamos la charla.



Lo primero felicidades porque han pasado 12 años desde el final de ‘Motivos Personales’ y la gente sigue recordándola con mucho cariño. ¿Qué primer recuerdo se te viene a la mente a ti cuando piensas en la serie?

El primer recuerdo que se me viene, que además es uno de los más bonitos que he vivido en mi carrera, fue el día que íbamos a hacer la ‘mesa italiana’ con los actores y los iba a conocer por primera vez. De repente abrir una puerta y encontrar sentados a Lydia Bosch, Fernando Guillén, Pedro Casablanca, Marta Calvó, Concha Velasco… fue un subidón. Nos dieron un aplauso cuando llegamos y nos felicitaron por esos primeros guiones.

Imagino que sería muy emocionante ese momento…

Fue emocionantísimo porque para un guionista es muy agradecida la implicación de los actores en una serie. Tengo que agradecer que Lydia Bosch, por ejemplo, nombrara en cada entrevista la labor de los guionistas y esas personas que estábamos detrás escribiendo. Eso es muy reconfortarte.

¿Cómo era el ambiente de rodaje?

Cuando una serie funciona hay un ambiente especial en el equipo y eso ocurría en ‘Motivos Personales’. Había una atmósfera muy emocionante porque no le habíamos dicho quién era el asesino a ninguno de los actores y en plató había un ambiente muy ‘Agatha Christie' porque uno de ellos era el ‘malo’ y nadie lo sabía (se ríe recordando el momento) .

¿Cómo fue el proceso de creación de la serie?

Telecinco quería una serie en prime time tipo drama. Al final Carlos y yo decidimos darle la vuelta y crear un ‘thriller’ sin perder la parte de culebrón y con Lydia Bosch de protagonista. Fue algo muy arriesgado porque por esa época no se hacían series con tanta continuidad y para nada con un patrón tan americano en cuanto a las tramas. Aunque la verdad es que no éramos muy conscientes, nosotros solamente disfrutábamos de lo que hacíamos porque nos gustaba mucho.

¿Os esperabais el éxito que tuvo?

Eso fue lo más increíble, que la audiencia nos respaldara. En España todavía no se había tocado este tipo de género, recuerdo en la rueda de prensa, al presentar la serie los periodistas, que nos preguntaban: ¿pensabais que la gente va a estar semana tras semana esperando para ver lo que pasa? Y nosotros contestábamos que sí, pero es verdad que en nuestro país no teníamos ejemplos de que se hubiera hecho algo similar.

Finalmente triunfó y se generó un auténtico fenómeno, ¿cómo lo viviste?

Fue muy bonito y divertido a la vez. En aquella época no había redes sociales pero sí estaba el foro de la serie en Telecinco donde todo el mundo exponía sus teorías. Me acuerdo que Carlos y yo nos metíamos con nombres falsos en esa web para testar la serie y ver lo que los fans opinaban. Recuerdo también que iba en el metro el día después de las emisiones y la gente comentaba el capítulo. Fue muy bonito, era como vivir en una nube pero siempre con los pies en la tierra porque en esta profesión ya se sabe...

Incluso, compraron los derechos en Norteamerica para hacer su propia versión… ¿Al final en que quedó eso?

Fue la productora de Ellen Pompeo, la actriz que interpretó a Meredith en ‘Anatomía de Grey’, la que compró los derechos de la serie para hacer el 'remake'. Cuando salió la noticia ‘Motivos…’ llegó a ser ‘trending topic’ ese día. Al final no se llevó a cabo y no sé muy bien lo que pasó pero de repente se enfrío el tema y no sé nada más...

‘Trending Topic’ diez años después de su estreno… ¿crees que una red social como Twitter habría ayudado a la serie en su momento?

La verdad es que no lo sé bien pero ya te digo que el foro era un poco como Twitter aunque a pequeña escala. Yo sí creo que habría sido muy comentada en redes y nos habría ayudado mucho a ver lo que opinaba la audiencia de la serie o qué personaje enganchaba más. Eso sí, tampoco hubiera sido sinónimo de éxito porque no toda la audiencia está en redes.

Permíteme ser un poco malo… ¿no tenías ningún personaje favorito?

Por supuesto me encantaban los personajes de Lydia Bosch, Marta Calvó o Pedro Casablanc, pero cuando yo escribo una serie intento que me gusten todos los personajes y a todos les tengo el mismo cariño. A ver, no te voy a mentir, me encantaba escribir para una actriz como Concha Velasco que tenía un personaje tan increíble. Si te soy sincero lo disfrutaba pero también me gustaba escribir para todos.

Los fans de ‘Motivos Personales’ siempre recalcan el final abierto con el que acabó la serie, ¿lo teníais pensado desde el principio o fue cambiando?

El final estaba pensado tal cual. Nos gustaba que una serie con tanto giro no tuviera un final feliz y de repente dejar una puerta abierta. De hecho la gente me sigue recordando ese final por tanto parece que gustó bastante. Hasta he visto memes y gifs del diálogo final entre Lydia Bosch y Marta Calvó.

¿Y una posible vuelta?

¿Por qué no? Sería bonito recuperar una historia y actores que tanta felicidad nos dieron.