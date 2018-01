¡Paz Padilla, rodeada de regalos, tira la casa por la ventana!

La humorista aunque no siempre ha podido tener las navidades que ha querido, su madre nunca ha hecho que pierda la ilusión hubiera o no regalos: "Mi madre me hizo sacar la imaginación, ella hacía que este día fuera especial aunque los reyes no pasaran por casa". Por eso, ahora que encima sí los hay y muchos, la presentadora deja volar su imaginación para que cada navidad sea más original que la anterior.