Alba Carrillo llega a España y confirma que sigue con David Vallespín

“Hola chicos!Ya he vuelto...ha sido una auténtica Odisea en el espacio!🚀Primero el secuestro de mi cuenta de instagram , fui muy incauta y contesté a un mail que no debía . Hasta que instagram ha podido devolverme la cuenta ha sido un trajín de los buenos🤦🏼‍♀️ El piratilla en cuestión ha decidido borrarme las fotos de este verano (las pienso reponer en estos días) entre ellas las que tengo con mi NO-Novio 😍 Algunos se han apresurado a decir que ya no estamos juntos...😂😂😂Nada más lejos de la realidad...me ha cuidado estos días más que nunca porque nos ha pillado el huracán en EEUU. Estábamos en Miami,después fuimos a Orlando al barco de Disney que le prometí a Lucas antes de ir a SV🔥 y en mitad del crucero , abortaron viaje y nos llevaron a tierra. Nuestro vuelo no salía y tuvimos que coger un coche 16 horas hasta Charlotte (había unos atascos infernales) de ahí cogimos otro vuelo a Boston y de ahí a Madrid hoy. En todo este periplo la ayuda y el apoyo de David ha sido fundamental por eso me rio cuando me llegan noticias absurdas!😱 Hemos pasado mucho miedo, era todo bastante caótico y las compañías aéreas y los aeropuertos (en concreto el de Orlando) eran un caos y no nos daban noticias de ningún tipo.Hemos vuelto sin maletas, se han perdido en algún lugar de Estado Unidos pero eso es lo de menos,estamos sanos y salvos. He revalidado mi subcampeonato de SV🔥con este viaje lleno de incidencias. Me sentía Tom Hanks... primero cuando hizo "Naufrago" y ahora cuando interpretó "La terminal"...en cualquier momento me tocará decir que "el mundo es como una caja de bombones..." 😜🌪Bueno, que ya estoy aquí de vuelta! Os quiero,gracias por preocuparos y escribir a mi familia, sois adorables”