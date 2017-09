No nos ha contado cuál ha sido la causa de la herida que la ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Me lo dices o me lo cantas' luce en el muslo, y no sabemos si se la ha hecho durante sus vacaciones en México , pero a raíz de la imagen que titula 'Aly la Exploradora', imaginamos que es fruto de alguna de sus excursiones.