Ya coincidieron sobre la pasarela de ‘Cámbiame’ cuando Amor Romeira decidió cambiarse de look. La ex concursante buscaba un estilo más elegante porque, según comentó, siempre utilizaba el mismo vestuario tanto si es de día como de noche. Aunque Pelayo NO la cogió y fue Cristina Rodríguez la encargada de hacerle el cambio , si se pudo ver una gran sintonía entre ellos, incluso la canaria bromeó diciéndole que le bloquearía de Instagram por pulsar el botón rojo.