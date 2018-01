Anabel Pantoja contesta a la 'pullita' de su prima posando sonriente junto a su tía

Chabelita se sentó anoche en ' Sábado Deluxe ' para hablar de la relación de ella con su madre y no dejó escapar la oportunidad para lanzar una pullita a su hermano y prima, diciendo que a ella no le hace falta publicar en redes siempre que está con la cantante . Pues, como si fuera una respuesta ante eso, Anabel Pantoja, mientras Isa aclaraba la polémica de Cantora en fin de año, colgaba 'stories' mostrando su apoyo a su tía. Con frases como, Anabel no dejó de 'instagramear' todo el concierto de Isabel Pantoja.