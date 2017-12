Ariadna 'GH 12+1' canta una canción con su hija de 2 años y ... ¡morimos de amor! 😍

Pero Ariadna no sólo disfruta de su hija cantando, también podemos verla junto a la pequeña en algunas dulces instantáneas que la ex gran hermana comparte desde sus redes sociales. La vida de Ariadna pasa por uno de sus momentos más difíciles. La ex de 'Gran Hermano 12+1', después de someterse a un retoque estético en su rostro, anunció su separación con el padre de su hija , siendo ésta precisamente su mayor refugio en estos momentos.