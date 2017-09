Probando, probando… Bárbara Rey nos relata sus vacaciones en Marbella con 'stories'

Que Bárbara Rey nos iba a dar buenos momentos en Instagram ya lo intuimos cuando comprobamos que se había hecho un perfil en la red social. Pero ahora se pone manos a la obra contándonos su día a día con las ‘stories’. Ha empezado con sus vacaciones en Marbella donde no falta de nada: cenas con amigas, chapuzones en topless o las despedidas con Sofía Cristo cuando se marcha de casa a pinchar música por los pueblos de España… ¿Qué todavía no la sigues? No tienes perdón…