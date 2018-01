Conocemos la cara oculta de Mark Hamilton: ¿futuro modelo influencer?

El #BlueMonday ha llegado pero nosotros teníamos un as bajo la manga: las fotos por las que Mark podría ser el nuevo modelo influencer de moda. Casi arquitecto, independista y, en los últimos meses, el ex más popular de toda España. Hamilton ha conseguido con sus imágenes en redes enseñarnos su cara más oculta y alegrarnos el lunes más triste del año. ¡A sonreír chic@s!

No sabemos si el ex de María Lapiedra ha llegado a planteárselo en firme pero observando sus imágenes en redes podemos afirmar que Mark Hamilton podría tener un futuro muy prometedor como modelo influencer. Y si no nos creéis, aquí os enseñamos las imágenes que harán que el lunes más deprimente y triste del año según Cliff Arnall, se convierta en todo lo contrario. Con sus porqués y todo...