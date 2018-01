Cierra Interviú: 18 rostros de Telecinco hicieron historia como portada en la revista

El Interviú de Terelu Campos será estudiado en las facultades de periodismo de manera inminente. La hija de María Teresa posaba para la revista en el año 2011 cumpliendo así las fantasías de gran parte de los hombres (y muchas mujeres) de toda la nación. Los ejemplares se despacharon por doquier y tuvo que duplicarse la tirada. Sin embargo en las fotos no había ni un solo pezón ni un milímetro de pubis. Tan solo Terelu muy provocativa en estudiadas posturas sensuales en las que no se le veía nada. Eso sí, la entrevista estaba subida de tono: “Me gusta el sexo a deshoras”, confesaba.

Entre los desnudos involuntarios de la revista hay que destacar el que protagonizó la mismísima Mercedes Milá. Los paparazzis de la revista pillaron a la ex presentadora de 'Gran Hermano' haciendo top less en Menorca y, a pesar de que la cogieron a traición, Merceditas sale muy bien parada: a sus sesenta y tantos luce un cuerpo maravilloso sin haber pasado por quirófano.

Otra de las colaboradoras de ‘Sálvame’ que hemos visto en la portada de la revista ha sido Raquel Bollo. La ex de Chiquetete se quitó toda la ropa en los años 2003 y 2007, mostrando que podía levantar las pasiones más concupiscientes de la audiencia masculina.

Nagore Robles es historia viva de Telecinco: ex concursante de realities, colaboradora de programas y consorte de una de las presentadoras de la cadena, Sandra Barneda. Cuando tan solo era una ex concursante de 'GH' recién expulsada la vasca lució palmito en Interviú y luego repitió en calidad de ex de Sofía Cristo.