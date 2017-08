Rosa Benito: de colaboradora de televisión a 'instagramer' filosófica

Famosas son sus publicaciones enigmáticas con polémicos mensajes que pueden ir o no dirigidos a algunos de sus ex compañeros de ‘Sálvame’. Pero la faceta de Rosa Benito como ‘instagramer’ filosófica va más allá de alguna que otra indirecta. La ex colaboradora utiliza sus redes para deleitarnos compartiendo frases (no propias) como si se tratara de una filósofa de la antigua Grecia. ¡Qué tiemble Aristóteles o Sócrates porque ‘la Benito’ ha llegado!