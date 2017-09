Gloria al 8 de septiembre de 1997: nacieron 'Al salir de clase' y 'Crónicas marcianas'

Curiosidades de la historia de Telecinco en particular y de la televisión en general: el mismo día que en la sobremesa de la cadena amiga llegaba el instituto Siete Robles y arrancaba 'Al salir de clase' , al caer la noche nos descubría Marte y a sus habitantes y empezaba 'Crónicas marcianas'. No digáis que no es para quitarse el sombrero.