Dani Santos: “Después de 'GH VIP', tenía insultos en Twitter cada 15 segundos”

Dani continúa estudiando la carrera de Arquitectura y trabaja como dependiente en una tienda de moda. Por si no fuera suficiente trasiego, también ayuda a su familia con la gestión de una pequeña casa rural y comparte un canal de Dani Santos (25 años) es uno de los participantes más recordados de ‘ GH12+1 ’ –quedó tercer finalista– y de la edición VIP del reality, donde fueron más que sonoras sus peleas con Carlos Lozano . Sin embargo, en la actualidad, el burgalés disfruta de una vida más alejada de los medios, aunque igual de movida. Sí, porquePor si no fuera suficiente trasiego, también ayuda a su familia con la gestión de una pequeña casa rural y comparte un canal de YouTube con su amiga María Montero.

Pero no sólo habla de estos proyectos con ‘ Outdoor ’, porque Santos también revela muchísimos secretos: ¿Con qué otros grandes hermanos mantiene relación y con cuáles no congenia? ¿Qué colaboradores de ‘ Sálvame ’ le caen bien y mal? ¿Ha conseguido hacer las paces con Carlos Lozano? Entérate de todo.

Ahora eres dependiente de Massimo Dutti, pero, ¿cómo es tu vida actual?

Solamente estoy los fines de semana en la tienda que está en la T4 del aeropuerto de Barajas, porque no tengo tiempo. Sigo estudiando Arquitectura. Siempre digo que soy el eterno estudiante de Arquitectura, porque la gente me pregunta si sigo haciendo la carrera y yo contesto: “Obvio”. No acabaré en la vida. Es eterno, eterno… Pero, bueno, ya va quedando menos.

¿Por qué curso vas?

Estoy como en cuarto de la carrera. Me falta un añito para terminarla. Lo que pasa es que siempre voy bien con el curso hasta que me llaman para ir a la tele y tengo que dejar la uni.

¿Tus profesores no te dicen nada?

No. Yo creo que si estudiara otra cosa sí, pero, al no tener Arquitectura mucho que ver con la tele, creo que mis profesores no me han visto en ningún programa. O disimulan muy bien.

¿Y tus compañeros?

Sí, muchos sí me reconocen. El otro día me dijo una compañera que si podía ayudar a una ONG de niños de Marruecos con la financiación y le dije que me gustaría, pero que no era millonario. En la uni, hay gente que me conoce, obviamente, pero no tampoco me dicen nada. Creo que les da vergüenza. El primer día que me vean, fliparán, pero luego ya es normal.

Los clientes de la tienda también tienen que alucinar.

Como está en el aeropuerto, hay más guiris y no me conocen tanto. Pero, obviamente, los españoles sí me paran. De hecho, el otro día un chico dejó una foto en la tienda que quería que se la firmara para su mujer, que ella es muy fan mío. Dijo que recogería la foto cuando volviera por allí. Qué majo el chaval.

¿Y esto no supone un problema con tus jefes?

Cuando me piden fotos, digo que estoy trabajando y que no me las puedo hacer.

Háblamos un poco más de tu nueva vida, porque vives en Madrid y te has hecho ‘youtuber’, ¿verdad?

Sí, tengo un canal que se llama Dani Santos y MM, que en Navidades volveremos con más contenido. Ahora estoy con la uni sin parar y los fines de semana en la tienda. ¿Te acuerdas que mi familia tenía un hotelito en Burgos? Pues ahora hemos abierto una casa rural en Villanasur-Río de Oca, un pueblecito de 17 habitantes que está cerca de Atapuerca (Burgos), y estoy bastante ilusionado. Hay muchas cosas al lado: las bodegas de La Rioja alavesa, las rutas medievales de Oña, Frías y Poza de la Sal… y también Burgos está cerquita. La casa es súper pequeña, porque tiene tres habitaciones, y la hemos decorado con mi yayo, que tiene 80 años y es un manitas.

¿Te encuentras con los clientes en esa aldea tan remota?

No suelo ir. Yo me encargo de las reservas, pero allí tenemos una señora que recibe a los clientes.

¿Qué sensaciones recibes de tus vecinos cuando regresas a tu Burgos natal?

Realmente, voy poco. Menos de lo que me gustaría. En Madrid la gente está más acostumbrada a ver gente que sale en la tele, pero en Burgos no. Sólo el de ‘Topchef’, que dio el pregón, y yo, que me encantaría darlo.

¿Y cuando sales a la calle?

He pasado por diferentes etapas. Al principio, todo el mundo me pedía fotos y luego menos. Pero cuando volví a la tele, otra vez… He tenido como dos épocas. En primera, la de ‘GH12+1’ y ‘Mira Quién Salta’, todo el mundo me quería mucho. Ya en la de ‘GHVIP’, que no se vio tan bien, la gente me decía que lo había hecho fatal por meterme con Carlos Lozano. Pero es que no me metía con él, sino que me cae fatal, pero porque era insoportable. La gente sólo vio la hora de la gala, pero yo tenía que convivir con él las 24 horas del día. Hasta el carnicero del supermercado me decía: “Viva Carlos Lozano”. Y yo… “Pero, tío, si vengo a comprarte siempre”.

No tengo intención de hacer las paces con Carlos Lozano. Me cae fatal

¿Conseguiste hacer las paces con Carlos?

No le he vuelto a ver nunca, pero tampoco tengo intención de hacerlas. Es un señor que me cae fatal, me da como pereza.

¿Cómo has llevado esas subidas y bajadas de popularidad?

Bueno, yo cuando salí, como era jovencito y todas las críticas eran súper buenas, se me subió un poquito a la cabeza. En cambio, después de ‘GHVIP’, me dieron mucha caña. En Twitter tenía insultos cada 15 segundos y era como el horror. He vivido los dos lados de la fama.

¿Llegaste a necesitar ayuda terapéutica?

No –se ríe–. De momento, no, aunque la necesito.

Te faltan pocos realities por participar. ¿’Supervivientes’ es tu próximo objetivo?

A ver… Yo peso 57 kilos y aguantaría poco… Bueno, en realidad yo creo que aguantaría bien. En ‘Mira Quién Salta’ lo hice fatal, porque me daba mucho miedo saltar, pero ‘Supervivientes’ me encanta… ¿Sabes lo que pasa? Que si voy a otro reality y no lo gano es como que no levantaría cabeza en la puta vida. He estado en ‘GH’, ‘Mira Quién Salta’, ‘GHVIP’, la ‘Revuelta’… No he ganado ninguno.

Pero sí fuiste finalista en muchos.

Sí, me quedé a las puertas. En ‘Mira Quién Salta’ también fue semifinalista, que está muy bien. En ‘GH VIP’ quedé quinto y en el normal, tercero. Pero nunca gano –se ríe–.

También estuviste a punto de ser colaborador de ’Sálvame’.

Sí. Cuando salí de ‘GH’, mi representante me ofreció trabajar en ‘Sálvame’. Lo que pasa es que nunca me ofrecieron nada con lo que me sintiera del todo cómodo. Tenía una sección que se llamaba ‘Quédate Conmigo’ y yo era el que juntaba a parejas raritas que iban al programa. A mí siempre me hubiera gustado ser reportero. Sería súper divertido.

De todos los colaboradores de ’Sálvame’, ¿quién te ayudó más o tuviste más relación?

Yo tengo devoción por Lydia Lozano, pero porque estuvimos juntos en Canarias un mes –por ‘Mira Quién Salta– y nos hicimos colegas. Con Matamoros también tengo buen rollo y fue a matar conmigo… ¿Quién más? Con Raquel Bollo estuve en ‘GH VIP’, así que me llevo muy bien con ella. Con Rosa Benito igual, porque coincidí con ella también en ‘GH VIP’.

Te llevas bien con casi todos los colaboradores que ya no están en ‘Sálvame’.

De los que queda… No sé… Chelo García Cortés me parece rara… María Patiño conmigo es súper borde… No sé… Igual como ella es ahora presentadora de ‘Socialité’ y se cree más…

¿Quién te trató peor o fue más distante?

La Patiño. Terelu tampoco fue del todo simpática. A ver… No me trató mal nadie, pero sí que ellas dos fue con las que tuve menos relación. Con Lydia y Mila, con las que mejor relación.

Guardas mucha relación con otros grandes hermanos: con Ari, Laura Campos…

Es difícil mantener la relación porque todos viven fuera de mi ciudad, pero de mi edición tengo buen rollo con todos. También tengo más afinidad con algunos: con Ari, que vive en Madrid; Alessandro, al que le veo bastante; Martita, que era de mi edición y tenía una hermana gemela… Martita es una de mis mejores amigas, hablamos muchísimo. Con Noemí, María y Hugo también me llevo bien. A Laura Campos, con quien estuve en ‘GH VIP’, también la quiero muchísimo. Cuando nació su niña, Triana, fui a verla. También me llevo bien con Paula, de ‘GH 15’.

¿No hay rivalidad entre grandes hermanos o celos por salir unos en programas y otros no?

Sí… ¿Sabes lo que pasa? Igual me pongo en contra de algunos, pero les da rabia que yo haga algo y ellos nada. Pero a mí no me afecta. ¿Con el que no tengo buena relación? Ya te digo que yo me llevo bien con todo el mundo, pero con Iván Madrazo –ganador de la décima edición– no. Nos llevábamos fatal, pero coincidimos en una cena en octubre y lo hablamos y lo medio solucionamos. Pepe Flores, que ganó mi edición, y yo también nos llevábamos fatal, aunque lo medio hablamos.

¿Quién dirías que es el más trepa de todos?

No me quiero poner en contra de nadie, porque luego me los voy a encontrar y a ver con qué cara les miro.

Hablemos de esta edición de ‘GH’. ¿Quién te gusta más?

Si te soy sincero, Hugo es como muy Carlos Lozano y le tengo hecha la cruz. Me da pereza. Pilar tampoco me acaba de gustar. Rubén es un flipado. Maico me da muchísima grima. A Miriam la conocí cuando salió y es maja, pero es como que va de estrella por la ‘life’. Cuando yo salí también se me subió a la cabeza y me creía el Dios de la televisión, pero es que tampoco es que haya hecho mucha tele esa niña, ¿no? Voy a quedar de súper malo, pero no me cae bien ninguno.

Hugo de 'GH Revolution' es como Carlos Lozano. Le tengo hecha la cruz

¿Ninguno?

A ver que te voy a decir alguien… Cristian G. Venga, ése.

No tienes pareja, ¿verdad?

Sigo soltero. Ya te digo que no tengo tiempo para el amor. A veces pienso en abrirme una red social para buscar pareja. Si me dan un programa para encontrarla, igual me lo pienso.

¿’First Dates’?

No, no soy ese perfil –se ríe–.

En más de una ocasión has tenido que aclarar que no eres gay. ¿Crees que esa imagen errónea ha influido en que no encuentres a ninguna chica?

A veces me lo han preguntado. Si lo fuese, no me importaría decirlo. ¿Para qué negarlo? Tengo 25 años y, hoy en día, está todo súper bien visto. Pero es que no me van los chicos. Creo que para ligar eso no es problema. Al revés. Además, hay muchos tíos detrás de mí en todos los ámbitos y está muy bien.

Hay muchos tíos detrás de mí en todos los ámbitos, pero no soy gay

¿Llegaste a liarte con alguna gran hermana?

–Se ríe– No… ¿Por qué?

Yo pregunto.

No, no, no. No es mi perfil el de las chicas de ‘GH’ –se ríe–.

Las fiestas de Navidad están a la vuelta de la esquina. ¿Las pasarás en Burgos?

Como trabajo en la tienda los findes, el del 31 me toca trabajar. No sé qué haré realmente. Yo soy un nómada y cada día estoy en un día diferente. Todavía no lo he pensado. Estoy en una época de mi vida que no tengo tiempo para pensar.