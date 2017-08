Descubrimos la cara más desconocida de Bosco, el hermano cañón de Lara Álvarez

Bosco Álvarez es el nuevo chico de moda en redes sociales. El joven acumula más de 27K en Instagram y es difícil resistirse a no ver su sonrisa y ojazos en las fotos que publica. Playa, escalada, bicis, monopatín o playas paradisiacas… Este chico se atreve con todo y lo publica para deleite del resto de los mortales. ¡Hacemos una radiografía al completo del hermano de Lara Álvarez !

El ojito derecho de la conductora de ‘ Supervivientes ’ desde Honduras ya no es tan pequeño, se hace mayor y lo hace bajo la admiración de su hermana que se le cae la baba con él. Bosco tiene muchas pasiones que vamos a ir desgranando en esta radiografía hecha a partir de sus publicaciones en Instagram.

Y no sólo deportes de riesgo, Bosco Álvarez es un culo inquieto que no para ni un segundo. Que si un paseíto en bicicleta, una vuelta en monopatín o escalada. A Bosco no se le resiste ninguna modalidad deportiva.