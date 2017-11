La disculpa pública de Adara a Bea ‘GH 17’: “Se acabó esta guerra absurda”

La relación entre Adara y Bea nunca fue buena dentro de la casa de ‘ Gran Hermano ’ llegando a protagonizar numerosos y sonados desencuentros . Pero no sólo en Guadalix, su mala relación continúo fuera de la casa a través de redes. Precisamente por ese mismo canal, ahora Adara ha decidido pedir disculpas a Bea.

Después de la batalla librada en Twitter en el que ambas se intercambiaron mensajes dejando claro que no tenían nada en común, ahora es Adara la que ha decidido enterrar el hacha de guerra y pedir disculpas a Bea a través de la red social: “Para mí se acabó esta guerra absurda. Ayer me demostraste ser valiente y tener buen corazón. Siento mucho todo lo que te haya podido ofender y doler” . Y, además, añade en el mensaje: “Da igual lo que pasara, te tengo mucho cariño y me quedo con todo lo bueno que vivimos”.